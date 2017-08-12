В BioWare раздумывают о Dragon Age 4 и 5

Творческий директор серии Dragon Age Майк Лэйдлоу (Mike Laidlaw) сообщил, что команда разработчиков сериала уже разудмывает над продолжением, то есть Dragon Age 4. Более того, идут разговоры и о Dragon Age 5!

"Мы не собираемся завершать эту серию. У нас есть план развития, в рамках которого мы обсуждаем и размышляем о еще двух следующих играх".

Однако анонса игры, к сожалению, пока не произошло.

Напомним, что Dragon Age III: Inquisition была выпущена в ноябре 2014-го (первая часть появилась в 2009, а вторая уже в 2011). Велика вероятность, что продолжение покажут довольно скоро.