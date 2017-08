Названы системные требования South Park the Fractured But Whole

Компания Ubisoft опубликовала системные требования своей многострадальной и множество раз менявшей дату релиза юмористической ролевой игры South Park the Fractured But Whole.

Для запуска игры вам потребуется систем уровня:

Операционная Система: Windows 7, 8.1, 10

Процессор: Intel Core i5 2400 или AMD FX 4320

Графическая карта: NVIDIA GeForce GTX 560Ti, GTX 650, GTX 750 или AMD Radeon HD 7850, R9 270, R9 370 (2 ГБ)

Оперативная память: 6 ГБ

Для высоких настроек нужно:

Операционная Система: Windows 7, 8.1, 10

Процессор: Intel Core i5-4690K или AMD FX-8350

Графическая карта: NVIDIA GeForce GTX 670, GTX 960, GTX 1060 или AMD Radeon R9 280X, R9 380, RX 470 (2 ГБ)

Оперативная память: 8 ГБ

Релиз проекта назначен на 17 октября 2017 года. На этот раз высмеивать сценаристы будут фильм о супергероях. Основной задачей персонажей станет спасение кота.