Джейсон Момоа хочет сыграть Кратоса в экранизации God of War

Актер Джейсон Момоа (Jason Momoa), известный по сериалам "Игра Престолов", "Звездные Врата: Атлантида", а также исполняющий роль Аквамена в "Лиге Справедливости", заявил, что с удовольстием сыграл бы Кратоса в экранизации God of War. 

Причем, что любопытно, желание сняться в роли сурового военачальника, бросившего вызов богам, Момоа изъявил еще в 2012 году, однако информация в СМИ была распространена только сейчас. Кстати, художник Bosslogic уже сделал фан-арт Момоа в роли Кратоса. 

Джейсон Момоа, напомним, сыграет Рико Родригеса, протагониста серии Just Cause в одноименной экранизации. Что до God of War, то информации о таком фильме пока что нет. 

Источник
ComicBook
Теги
игры God of War

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