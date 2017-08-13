Tekken 7 разошелся тиражом 1,66 миллиона копий
Bandai Namco рассказала о продажах файтинга Tekken 7. С момента релиза 2 июня 2017 года было реализовано 1,66 миллиона копий для PC, PS4 и Xbox One. Напомним, что изначально разработчики планировали продать 2,1 миллиона экземпляров до 31 марта 2018-го года. И, судя по всему, эта цифра будет достигнута куда раньше.
По результатам обзоров критиков, Tekken 7 имеет средний балл на Metacritic в районе 81 из 100. Многие авторы обзоров называют Tekken 7 королем файтингов, лучшей частью франшизы в истории с мощным геймплеем, красивой графикой и убойным саундтреком. Сюжетный режим также хвалят, указывая на то, что он лучше, чем у большинства конкурентов.
- IGN: 9,5
- Press Start: 9
- GameReactor UK: 9
- GameReactor Spain: 9
- IGN Italy: 8,6
- PlayStation Lifestyle: 8,5
- Game Informer: 8
- Twinfinite: 8
- Eurogamer Italy: 8
- TrustedReviews: 8
- Push Square: 8
- GamesRadar: 8
- GameReactor Denmark: 8
- EGM: 7,5
Впрочем, нашлись и недовольные. Критикуют Tekken 7 за малое количество инноваций и ужасный VR-режим.