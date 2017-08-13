Tekken 7 разошелся тиражом 1,66 миллиона копий

Bandai Namco рассказала о продажах файтинга Tekken 7. С момента релиза 2 июня 2017 года было реализовано 1,66 миллиона копий для PC, PS4 и Xbox One. Напомним, что изначально разработчики планировали продать 2,1 миллиона экземпляров до 31 марта 2018-го года. И, судя по всему, эта цифра будет достигнута куда раньше.

По результатам обзоров критиков, Tekken 7 имеет средний балл на Metacritic в районе 81 из 100. Многие авторы обзоров называют Tekken 7 королем файтингов, лучшей частью франшизы в истории с мощным геймплеем, красивой графикой и убойным саундтреком. Сюжетный режим также хвалят, указывая на то, что он лучше, чем у большинства конкурентов.

IGN: 9,5

Press Start: 9

GameReactor UK: 9

GameReactor Spain: 9

IGN Italy: 8,6

PlayStation Lifestyle: 8,5

Game Informer: 8

Twinfinite: 8

Eurogamer Italy: 8

TrustedReviews: 8

Push Square: 8

GamesRadar: 8

GameReactor Denmark: 8

EGM: 7,5

Впрочем, нашлись и недовольные. Критикуют Tekken 7 за малое количество инноваций и ужасный VR-режим.