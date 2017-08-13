Tekken 7 разошелся тиражом 1,66 миллиона копий

Bandai Namco рассказала о продажах файтинга Tekken 7. С момента релиза 2 июня 2017 года было реализовано 1,66 миллиона копий для PC, PS4 и Xbox One. Напомним, что изначально разработчики планировали продать 2,1 миллиона экземпляров до 31 марта 2018-го года. И, судя по всему, эта цифра будет достигнута куда раньше. 

По результатам обзоров критиков, Tekken 7 имеет средний балл на Metacritic в районе 81 из 100. Многие авторы обзоров называют Tekken 7 королем файтингов, лучшей частью франшизы в истории с мощным геймплеем, красивой графикой и убойным саундтреком. Сюжетный режим также хвалят, указывая на то, что он лучше, чем у большинства конкурентов.

  • IGN: 9,5
  • Press Start: 9
  • GameReactor UK: 9
  • GameReactor Spain: 9
  • IGN Italy: 8,6
  • PlayStation Lifestyle: 8,5
  • Game Informer: 8
  • Twinfinite: 8
  • Eurogamer Italy: 8
  • TrustedReviews: 8
  • Push Square: 8
  • GamesRadar: 8
  • GameReactor Denmark: 8
  • EGM: 7,5

Впрочем, нашлись и недовольные. Критикуют Tekken 7 за малое количество инноваций и ужасный VR-режим.

Источник
DualShockers
Теги
игры Tekken 7

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