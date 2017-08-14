Хоррор Agony опаздывает

Студия Madmind сообщила, что выпустит кошмарный хоррор Agony позднее ранее намеченного срока. Игра задержится на пару месяцев, однако разработчики по-прежнему полны решимости успеть завершить проект до конца 2017 года.

Причиной переноса называю партнерство с издателем — если ране Agony собирались выпустить только в цифровом виде, то теперь готовят также и физический релиз на дисках.

Создатели пообещали добавить в игру новых персонажей и 7 концовок (для открытия некоторых потребуется изучить мир Agony чуть ли не на 100%).

Релиз Agony запланирован для PC, Xbox One и PS4.