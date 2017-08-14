Представлена демо-версия кинематографического мода к Half-Life 2

Команда NervenHölle-Team работает над кинематографическим модом, который призван расширить вселенную культового шутера.

Новая разработка Cinematic mod: Awakening берет за свою основу похожий «старый» мод 2013 года, а также использует наработки создателей мода FakeFactory Cinematic (авторы разрешение уже дали).

Попробовать, каково это, сыграть в современный кинематографический Half-Life 2, можно уже сейчас — демо-версия доступна.

Разработчики мода пообещали развивать и улучшать детище и после релиза. 

Источник
Google Drive
Теги
игры Half-Life Half-Life 2

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