Представлена демо-версия кинематографического мода к Half-Life 2

Команда NervenHölle-Team работает над кинематографическим модом, который призван расширить вселенную культового шутера.

Новая разработка Cinematic mod: Awakening берет за свою основу похожий «старый» мод 2013 года, а также использует наработки создателей мода FakeFactory Cinematic (авторы разрешение уже дали).

Попробовать, каково это, сыграть в современный кинематографический Half-Life 2, можно уже сейчас — демо-версия доступна.

Разработчики мода пообещали развивать и улучшать детище и после релиза.