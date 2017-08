Синдзи Миками поделился подробностями The Evil Within 2

Синдзи Миками (Shinji Mikami), отец легендарной серии Resident Evil, рассказал о своем хорроре The Evil Within 2, релиз которого намечен на 13 октября 2017 года. По его словам, если первая часть The Evil Within напоминала Resident Evil 4, то The Evil Within 2 ближе к Resident Evil за номером один. Дело в том, что в сиквеле нас ожидает большое количество головоломок, много времени придется потратить на изучение локаций, а не на сражения с монстрами.

Разработчики стараются реализовать в игре крайне напряженную и неуютную атмосферу и проработанных персонажей. Непосредственно экшн в The Evil Within 2 уходит на второй план. Миками называет свое детище психологическим триллером в жанре Survival Horror.

Сообщается, что легкий уровень сложности стал еще проще, чем в оригинале — сделано это для того, чтобы игра была доступна и понятна максимально широкой аудитории.

Любопытно, что на The Evil Within 2 разработчики останавливаться не собираются — в планах дальнейшее развитие франшизы.