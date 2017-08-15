Стали известны новые подробности Assassin's Creed: Origins

На YouTube-канале IGN вновь было опубликовано видео, посвященное ожидаемому боевику в открытом мире, Assassin's Creed: Origins. На этот раз в ролике рассказывается о главном герое Байеке и его питомце, орле Сену.

Выяснилось, что главного героя сделали египтянином намеренно — чтобы он смог стать своеобразным гидом по Древнему Египту для геймеров. Как известно, игры франшизы Assassin's Creed это не только истории о борьбе Ассассинов и Тамплиеров, но еще и виртуальные путеводители по эпохам, истории и городам.

Именно в Origins мы узнаем, как появился орден Ассассиов — приключения Байеке как раз к этому и приведут.

В Ubisoft также захотели сделать Байеке 30-летним зрелым мужчиной, а не молодым парнем, познающим жизнь, как это часто бывало в предыдущих частях Assassin's Creed.

Вместо мини-карты игрокам придется полагаться на орла Сену для изучения местности и обнаружения врагов. Именно на управлении орлом завязано и быстрое перемещение.

Источник
IGN
Теги
игры Assassin's Creed: Origins

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