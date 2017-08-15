BattleTech перенесли на следующий год

Paradox Interactive и Harebrained Scheme заявили, что тактическая игра BattleTech с роботами в главной роли выйдет не раньше начала 2018 года. Напомним, что изначально ее планировали выпустить в 2017 году.

На разработку новой BattleTech было собрано 2,8 миллиона долларов через краудфандинг. Создатели проекта заявили, что дополнительное время им потребуется для улучшения баланса, доработки искусственного интеллекта, улучшения интерфейса и так далее. Существующая бета также сможет похвастаться многочисленными обновлениями.

PvP-мультиплеер в игре также рано или поздно появится.