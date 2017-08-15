BattleTech перенесли на следующий год

Paradox Interactive и Harebrained Scheme заявили, что тактическая игра BattleTech с роботами в главной роли выйдет не раньше начала 2018 года. Напомним, что изначально ее планировали выпустить в 2017 году.

На разработку новой BattleTech было собрано 2,8 миллиона долларов через краудфандинг. Создатели проекта заявили, что дополнительное время им потребуется для улучшения баланса, доработки искусственного интеллекта, улучшения интерфейса и так далее. Существующая бета также сможет похвастаться многочисленными обновлениями.

PvP-мультиплеер в игре также рано или поздно появится. 

Источник
Paradox
Теги
игры

Комментарии

Из рубрикиИгры
Blizzard выпустила переиздание StarCraft
Стали известны новые подробности Assassin's Creed: Origins
Sonic Mania получает высокие оценки у критиков

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 130
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 93
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 58
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 47
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 38