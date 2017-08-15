Blizzard выпустила переиздание StarCraft

Компания Blizzard Entertainment выпустила переизданную версию классической научно-фантастической стратегии в реальном времени StarCraft. Издание StarCraft: Remastered получило переработанную графику в разрешении 4K Ultra HD, улучшенное звуковое сопровождение, новые анимированные сюжетные вставки, а также современные сетевые возможности.


StarCraft: Remastered включает легендарное дополнение Brood War, сохранило игровой процесс и сюжет о космической войне между тремя расами — уроженцами Земли терранами, обладающими псионными силами протоссами и объединенными коллективным разумом зергами.


В версии Remastered игрокам доступен подбор соперников и рейтинговая система, облачное сохранение данных, а также полная совместимость многопользовательской игры с оригинальными версиями StarCraft и Brood War. Электронную версию StarCraft: Remastered для Windows и Mac можно приобрести по цене 599 рублей.


Источник
Blizzard
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