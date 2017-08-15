В декабре на PlayStation 4 и Xbox One может выйти переиздание Okami

Сайт Kotaku сообщает, ссылаясь сразу на несколько независимых источников, что уже в декабре этого года на PlayStation 4 и Xbox One выйдет переиздание легендарной игры Okami от Capcom.

Утверждается, что две европейские торговые сети уже добавили Okami HD в список игр на 2017 год. Предположительно, релиз состоится 12 декабря — как в цифровом формате, так и на физических носителях.

Напомним, что изначально оригинальная и атмосферная Okami вышла на PlayStation 2 в 2006 году, затем была выпущена на Nintendo Wii в 2008 и переиздана для PlayStation 3 в HD-варианте в 2012.