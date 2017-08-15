Sonic Mania получает высокие оценки у критиков

В сети начали появляться первые оценки платформера Sonic Mania. На данный момент средний балл на Metacritic равняется 86 из 100.

Игру хвалят за великолепный геймплей, сочетание классических техник с новыми удачными идеями, приятный визуальный ретро-стиль, хорошую музыку и отличный дизайн уровней. Сетуют только на малую продолжительность (около 6 часов).

Вывод большинства обозревателей — Sonic Mania обязательна для всех фанатов Соника. Релиз, напомним, уже состоялся на современных консолях, на PC игра выйдет 29 августа.

  • Game Informer – 8.5/10
  • Polygon – 7/10
  • Usgamer – 4/5
  • Destructoid – 8/10
  • IGN – 8.7/10
  • Gamespot – 9/10
  • CGMagazine – 8.5/10
Источник
Metacritic
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