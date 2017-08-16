Анонсирована новая игра The Good Life от создателя Deadly Premonition

Знаменитый японский геймдизайнер Хидетака Суэхиро (более известный под ником Swery и Swery65), являющийся автором таких знаменитых игр, как Deadly Premonition и D4: Dark Dreams Don't Die, анонсировал свой новый проект под названием The Good Life. Игра также является дебютным произведением его новой студии White Owls.

Действие развернется в английском сельском городке Rainy Woods, известном как «самое счастливое поселение на планете». Главная героиня — фотограф из Нью-Йорка по имени Наоми, которая должна неким людям большую сумму денег — оказалась в этих краях и не может выбраться. Пытаясь покинуть городок, она узнает, что все здесь не такое, каким кажется на первый взгляд.

Ночью все жители Rainy Woods превращаются в котов и кошек, однако на утро об этом никто не помнит. Девушка попытается выяснить тайну столь странных трансформаций — а игроку предстоит попеременно управлять героиней то в человеческом обличье, то в кошачьем.

Автор пообещал большую разницу между атмосферой ночного и дневного города. Так, ночью, играя за кошку, геймер сможет изучать чердаки, крыши домов, деревья — те места, куда человек пробраться не может.

Разработчики также сообщили, что по духу игра напомнит Deadly Premonition, хотя у The Good Life и совсем другая стилистика.

На данный момент авторы просят день на разработку через краудфандинговый сервис FIG. Старт кампании по сбору средств назначен на 3 сентября 2017 года. Для выпуска игры на PC и PS4 создателям требуется 1,5 миллиона долларов.