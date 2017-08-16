По мотивам онлайн игры The Secret World снимут телесериал
Компания Funcom сообщила, что по мотивам онлайновой ролевой игры The Secret World будет снят телесериал. Производством займется Infinitum Nihil, принадлежащая Джонни Деппу (Johnny Depp). Также в проекте примет участие G4C Innovation.
Известно, что в сериале используют элементы вселенной The Secret World, а в центре внимания окажутся агенты под прикрытием, которые примут участие в войне между тайными сообществами.
Наверняка найдется место и мистическим чудовищам.
Руководит проектом Пэм Виси (Pam Veasey), Джонни Депп выступает в роли одного из продюсеров.
ИсточникVG247