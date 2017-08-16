В World of Tanks появится музыкальный танк с металлистами Sabaton

Компания Wargaming объявила о сотрудничестве со шведской хэви-пауэр-метал группой Sabaton и о планах на привлечение композитора Акиры Ямаока, известного по работе над саундтреками для Silent Hill в рамках работы над новым звучанием игры World of Tanks.





Первым шагом сотрудничества с Sabaton стало совместно созданное музыкальное видео — клип на песню Primo Victoria, который снимали в двух танковых музеях: шведском Arsenalen и на «Линии Сталина». Кроме того, 17 августа в игре станет доступен первый «музыкальный» танк — шведский средний танк Strv 81 Primo Victoria со стилизованным камуфляжем, командой из участников Sabaton и уникальной озвучкой.

Как отмечает компания, в настоящее время звукоинженеры Wargaming завершают работу над уникальным саундтреком и эффектами для каждой карты, создавать которые им помогали музыканты со всего мира. Композитор Акира Ямаока также работает над "эпической" музыкальной темой. Она войдет в оригинальный саундтрек как его подарок сообществу World of Tanks.