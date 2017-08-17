Анонсирован перезапуск серии Black Mirror

Компания THQ Nordic анонсировала новую игру Black Mirror – перезапуск некогда популярной серии квест-хорроров.

Над игрой в жанре классической point-and-click адвенчуры трудится студия KING Art Games. Действие Black Mirror развернется в Шотландии в 1926 году. Главным героем станет Дэвид Гордон, которого одолевают ночные кошмары и видения. Отец Дэвида покончил жизнь самоубийством, и сын никак не может оправиться от потери. Чтобы выяснить обстоятельства кончины родителя, Дэвид отправляется в родовое поместье.

Black Mirror выйходит 28 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Источник
PCGamer
Теги
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