Компания Microsoft сообщила, что боевик Crackdown 3 выйдет весной 2018 года. Перенос связан с необходимостью доработать игру и выпустить качественный, завершенный продукт, который придется по вкусу целевой аудитории.

Напомним, что изначально Crackdown 3 анонсировали на E3 2014 с датой релиза во второй половине 2016 года. Однако, как оказалось, студиям Reagent Games, Sumo Digital и Cloudgine нужно больше времени на доведение игры до ума.

В Microsoft напомнили, что Crackdown 3 очень амбициозный проект, с потрясающей 4K-графикой, использованием облачных технологий, продвинутым мультиплеером и богатым открытым миром.