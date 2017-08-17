Начинается бета-тестирование ПО PlayStation 4 версии 5.00 с семейным доступом

Компания Sony сообщила о начале бета-тестирования обновления системного программного обеспечения игровой приставки PlayStation 4 версии 5.00, известного под кодовым названием Nobunaga.

В тестировании участвуют избранные счастливчики, заранее подавшие заявку и получившие письмо с инструкцией о том, как загрузить обновление. Обновление приносит учетные записи членов семьи и новые функции для трансляций, уведомлений, сообщений и так далее.

Как обещают разработчики, новая система «семьи в PSN» более гибкая в использовании. Она позволяет проще настроить учетные записи PSN для детей и установить параметры родительского контроля для каждого члена семьи. Кроме того, после обновления вместо вкладки «Избранные группы» на экране «Друзья» будет отображаться новая вкладка «Специальные списки». Это позволит создавать и редактировать пользовательские списки друзей и объединять их в группы.


Трансляции можно связать с сообществом на PS4. Когда показ связан с сообществом, на экранах зрителей «Прямой эфир с PlayStation» отображается кнопка сообщества, которая позволяет каждому зрителю перейти на страницу сообщества. Также комментарии к трансляции можно включить в режиме PlayStation VR, а PS4 Pro сможет вести трансляции в Twitch в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду.

В сообщениях станет можно прикреплять отдельные музыкальные треки. В уведомлениях добавлен новый параметр, позволяющий отключать всплывающие уведомления во время просмотра фильма или телешоу. Предварительный просмотр сообщений во всплывающих уведомлениях теперь отключается, а цвет оповещений можно изменить. Уведомления появились в быстром меню. Еще в быстром меню можно добавить параметр «Покинуть тусовку». Также можно отметить улучшенный обзор турнирной таблицы и обновленную поддержку языков.

Источник
PlayStation
Теги
SONY игровая приставка PlayStation 4 PLAYSTATION

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