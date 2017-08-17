Uncharted: The Lost Legacy можно пройти за 7 часов

Эксклюзивная для PlayStation 4 приключенческая игра Uncharted: The Lost Legacy выходит меньше, чем через неделю, и некоторые «избранные» (среди которых могут оказаться топовые стримеры и журналисты) уже начали получать диск с проектом. Повезло, например, пользователю форумов Reddit под ником Merrilltom88. Он уже успел пройти сюжетную составляющую и поделился впечатлениями.

Так, для прохождения сингла ему потребовалось почти 7 часов (6 часов 40 минут) в «сложном» режиме (Hard Mode). Играя, он никуда не спешил, искал сокровища, исследовал локации.

Он также назвал The Lost Legacy полноценной отдельной частью Uncharted, просто более короткой.

Средняя продолжительность прохождения других частей франшизы приведена ниже:

Uncharted: Drake's Fortune (PS3) — 8 часов 25 минут

Uncharted 2: Among Thieves (PS3) — 10 часов 33 минуты

Uncharted 3: Drake's Deception (PS3) — 9 часов

Uncharted: Golden Abyss (PS Vita) — 10 часов

Uncharted 4: A Thief's End (PS4) — 14 часов 56 минут