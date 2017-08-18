Deep Silver издаст Shenmue III

Студия Ys Net, возглавляемая Ю Сузуки (Yu Suzuki), наконец сумела найти издателя для своего грядущего суперхита Shenmue III. Выпустит продолжение культовой дилогии конца 1990-х и начала 2000-х компания Deep Silver.

Игра выйдет на PlayStation 4 и PC, как в цифровом формате, так и на физических носителях. Ю Сузуки, отец франшизы, заявил, что очень рад такому партнерству, так как в Deep Silver ценят и любят настоящие японские игры.

Релиз Shenmue III состоится во второй половине 2018 года.  

Источник
AOTF
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игры Shenmue Shenmue 3 Shenmue III

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