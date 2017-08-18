Uncharted: The Lost Legacy получает оценки

Уже 23 августа обладатели PlayStation 4 смогут сыграть в Uncharted: The Lost Legacy – самостоятельное дополнение к Uncharted 4, которое, по мнению большинства рецензентов, вполне соответствует отдельной законченной игре. Средний балл на Metacritic составляет 86 из 100.

The Lost Legacy хвалят за интересную историю, ярких героев, отличный дизайн уровней и фирменный геймплей. К недостаткам относят не слишком большую продолжительность — 6-7 часов.

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GamingTrend — 95/100

Game Informer — 9/10

TheSixthAxis — 9/10

CGMagazine — 9/10

Press Start — 9/10

Destructoid — 9/10

Polygon — 8.5/10

PlayStation Universe — 8.5 / 10

GamesBeat — 83 / 100

IGN — 7.5 / 10