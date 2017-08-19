Появилась информация о боевой системе Assassin's Creed: Origins

Компания Ubisoft представила новое видео грядущего боевика в открытом мире Assassin's Creed: Origins, в котором рассказывается о боевой системе потенциального суперхита. 

Сообщается, что в Origins важное значение будет иметь расстояние до противника, скорость оружия и расположение людей (и не только людей) на поле боя. 

В ближнем бою следует драться кулаками, использовать меч и щит, булаву, короткие мечи, тяжелые мечи, гигантский топор, скипетр. Для дальнего боя предусмотрены луки (лук охотника, лук воина, лук огня, лук хищника и так далее). Любое оружие можно развивать, повышать уровень, характеристики. 

В Assassin's Creed: Origins можно использовать легкие и тяжелые атаки, применять комбо, уклоняться, ставить блок, парировать. По словам разработчиков, легкими битвы не будут. 

Источник
DualShockers
Теги
игры Assassin's Creed: Origins

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