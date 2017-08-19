Yakuza 6: The Song of Life выйдет на английском языке весной 2018 года

Компания Sega назвала дату релиза англоязычной версии Yakuza 6: The Song of Life. В США и Европе игра появится 20 марта 2018 года эксклюзивно для PlayStation 4. Напомним, что в Японии колоритный боевик вышел еще в декабре 2016 года. 

Разработчики обещают традиционную сильную историю о жертвах, на которые люди готовы идти ради семьи. В главной роли все также бессменный протагонист франшизы Казума Кирью. 

В Yakuza 6 используется новый движок Dragon Engine, призванный добавить красок и реалистичности в консервативный сериал. 

Помимо обычного издания, предусмотрено и премиальное с артбуком, двумя стаканами, двумя камнями для охлаждения напитков и двумя подставками для кружек. 

Источник
DualShockers
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