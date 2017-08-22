Final Fantasy XV анонсирована для PC

Компания Square Enix анонсировала PC-версию своей масштабной японскй ролевой игры Final Fantasy XV. Релиз назначен на начало 2018 года. 

Разработчики пообещали "самую лучшую версию" с самой крутой графикой, с текстурами в разрешении 4K, поддержкой технологий Dolby Atmos и Nvidia GameWorks, реалистичной травой (NVIDIA TurfEffects), продвинутой анимацией волос и шерсти (NVIDIA Hairworks), улучшенной реализацией воды, огня и дыма (NVIDIA Flow), качественными тенями (NVIDIA HFTS) и качественным освещением (NVIDIA VXAO). 

В PC-вресии предусмотрен режим от первого лица.

Источник
DSOGaming
Теги
игры Final Fantasy XV

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