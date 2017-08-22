В Гвинте из «Ведьмака» появится одиночная кампания

Компания CD Projekt RED анонсировала одиночную кампанию для карточной игры Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака». Кампании под названием «Кровная вражда» появится в этом году на ПК, Xbox One и PlayStation 4.


Сюжет построен на истории Мэвы, воинственной королевы Лирии и Ривии. На протяжении кампании игрокам предстоит исследовать новые и доселе неизведанные части вселенной «Ведьмака», ломать голову над решением квестов, собирать ресурсы, а также участвовать в сражениях, правила которых постоянно меняются.

Напомним, любимая многими карточная игра Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака» была анонсирована в качестве отдельной игры на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2016, которая прошла с 14 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Гвинт выйдет для Xbox One, PC и PlayStation 4. Бесплатная игра будет распространяться по модели free-to-play для тренировочного и многопользовательского режимов, а за одиночную кампанию с несколькими сюжетными историями придется заплатить. С 4 мая 2017 года началось публичное бета-тестирование игры.

Источник
Gwent
Теги
игра ведьмак CD PROJEKT RED Witcher Gwent гвинт

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