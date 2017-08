Представлено новое видео Need for Speed: Payback

Компания Electronic Arts представила на GamesCom 2017 новое видео своего ожидаемого гоночного суперхита Need for Speed: Payback, над которым работает студия Ghost Games.

Известно, что в игре появится новый автомобиль BMW M5 2018 модельного года. Эту машину можно увидеть в ролике.

Релиз Need for Speed: Payback назначен на 10 ноября 2017 года для PC, PS4, Xbox One.

По словам разработчиков, противостояние гонщиков и полицейских в Need for Speed: Payback приобретет невиданный ранее в серии масштаб. Известно о появлении у копов больших таранящих автомобилей, столкновения с которыми следует избегать всеми возможными способами.

Также нас ждет реалистичная смена дня и ночи, разработчики обещают гонки и по асфальту и по грунту, дрифт, также ожидается появление каньонов.