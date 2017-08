Nintendo анонсировала 3DS XL в стиле SNES

Компания Nintendo без особого шума анонсировала новую версию портативной приставки Nintendo 3DS XL. О подготовке к выпуску Nintendo 3DS XL в стиле легендарной игровой приставки SNES сообщается в местных аккаунтах Nintendo в Twitter, в том числе российском.





Полное название гаджета звучит так: New Nintendo 3DS XL Super Nintendo Entertainment System Edition. Она станет доступна в продаже в Европе с 13 октября 2017 года. Дополнительных подробностей о приставке пока не сообщается. В прошлом году в Японии уже выпускалась Nintendo 3DS XL в стиле Super Famicom, а теперь выходит аналогичная версия для Европы.

Напомним, оригинал Super Nintendo Entertainment System вышел в Японии в 1990 году под названием Super Famicom (Super Family Computer), в США — в 1991 году, а в Европе — в 1992. Он познакомил мир с такими играми, как классическими Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, и F-ZERO.