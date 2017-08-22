Wargaming запустит закрытое бета-тестирование Total War: Arena 1 сентября

Компания Wargaming сообщила о скором начале закрытого бета-тестирования игры Total War: Arena. Оно начнется 1 сентября, доступ на игровые серверы будет круглосуточным.





Игра Total War: Arena представляет собой командную стратегию, позволяющую принять участие в битвах античного периода. Она разрабатывается в партнерстве с компанией Sega и студией Creative Assembly. Она станет развитием франшизы Total War, одного из главных продуктов Sega. Игру планируется распространять по схеме free-to-play. Она будет издана по всему миру, за исключением Китая.

Игроки в Total War: Arena будут командовать тремя отрядами в составе армии из 10 союзников. На старте закрытой беты ее участники смогут играть за десятерых знаменитых полководцев древности, включая спартанского царя Леонида, Александра Македонского, Гая Юлия Цезаря, Сципиона Африканского, предводителя германцев Арминия и галльского вождя Верцингеторига.

Им будут доступны 143 древнеримских, древнегреческих и варварских отряда (в том числе 16 премиум-отрядов). Фракция Варваров будет усилена дрессировщиками боевых псов и новым полководцем — Боудиккой, королевой бриттского племени иценов. В ходе тестирования появится доступными новый контент и новые игровые возможности.