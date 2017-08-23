Bethesda назвала даты релиза Fallout VR, Doom VFR и Skyrim VR

Компания Bethesda Softworks объявила даты релиза версий виртуальной реальности для игр Fallout и Skyrim, а также Doom VFR. Итак, релиз Skyrim VR состоится 17 ноября для шлема PlayStation VR и игровой приставки PlayStation 4.





Fallout 4 VR станет доступна 12 декабря для шлема HTC Vive и ПК. Doom VFR выйдет 1 декабря на PlayStation VR с PlayStation и HTC Vive с ПК. Отметим, что по словам разработчиков, Doom VFR — это не просто версия Doom для виртуальной реальности, а самостоятельная игра.

Со всеми тремя играми под виртуальную реальность можно будет ознакомиться на фестивале QuakeCon, который пройдет в Далласе с 24 по 27 августа.