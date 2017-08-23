Названы системные требования Final Fantasy XV для PC

Компания Square Enix, вчера анонсировавшая Final Fantasy XV для PC, назвала системные требования самой продвинутой с точки зрения графики версии своего JRPG блокбастера.

Напомним, что разработчики пообещали "самую лучшую версию" с самой крутой графикой, с текстурами в разрешении 4K, поддержкой технологии Dolby Atmos и технологий Nvidia GameWorks: реалистичной травы (NVIDIA TurfEffects), продвинутой анимации волос и шерсти (NVIDIA Hairworks), улучшенной воды, огня и дыма (NVIDIA Flow), качественных теней (NVIDIA HFTS) и продвинутого освещения (NVIDIA VXAO). 

Итак, для запуска игры на максимальных настройках потребуется следующая конфигурация:

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel i7 3,4 ГГц или AMD Ryzen 7 1700
  • Видеокарта: GeForce 1080 Ti
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на жестком диске: 170 ГБ 
  • Монитор с поддержкой 4K и HDR
  • Поддержка звука 5.1 или 7.1
Источник
Salegame
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игры Final Fantasy XV

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