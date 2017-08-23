Nintendo начала принимать PayPal

Компании Nintendo и PayPal объявили о подключении платежной системы PayPal к Nintendo eShop в качестве одного из способов оплаты. Теперь пользователи онлайн магазина в России и некоторых других странах могут оплачивать с PayPal покупки на сайте или игровых консолей Nintendo.





Для новой приставки Nintendo Switch с помощью PayPal можно пополнять счет Nintendo eShop, покупать игры и другой контент. На официальном сайте Nintendo возможно пополнение баланса при покупке игр для загрузки через Nintendo Switch, Nintendo 3DS и Wii U.

Оплатить покупки в Nintendo eShop через PayPal можно в России, а также в Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, на Кипре, в Латвии, Литве, Люксембурге, на Мальте, в Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.