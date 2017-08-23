К Sniper: Ghost Warrior 3 выйдет сюжетный приквел The Sabotage

Польская студия CI Games анонсировала сюжетное дополнение к Sniper: Ghost Warrior 3 под названием The Sabotage. Нам предстоит сыграть за Роберта Норта, брата главного героя Sniper: Ghost Warrior 3. По сюжету, Sabotage является приквелом третьей части снайперской саги. 

Роберт попытается остановить 23 Society, не дать организации набрать мощь. Для этого он готовится к революции и устраивает саботаж в грузинской армии. В игре ожидается новая локация, уникальные задания, дополнительные виды оружия и транспортных средств.

Релиз намечен на 5 сентября 2017 года. 

Источник
Eurogamer
Теги
игры Sniper: Ghost Warrior

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