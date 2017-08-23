К Sniper: Ghost Warrior 3 выйдет сюжетный приквел The Sabotage

Польская студия CI Games анонсировала сюжетное дополнение к Sniper: Ghost Warrior 3 под названием The Sabotage. Нам предстоит сыграть за Роберта Норта, брата главного героя Sniper: Ghost Warrior 3. По сюжету, Sabotage является приквелом третьей части снайперской саги.

Роберт попытается остановить 23 Society, не дать организации набрать мощь. Для этого он готовится к революции и устраивает саботаж в грузинской армии. В игре ожидается новая локация, уникальные задания, дополнительные виды оружия и транспортных средств.

Релиз намечен на 5 сентября 2017 года.