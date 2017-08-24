Вселенные Assassin's Creed и Final Fantasy пересекутся

Компании Square Enix и Ubisoft представили на выставке Gamescom первые результаты своего сотрудничества. 30 августа игроки в Final Fantasy XV, получившие "Спящее яйцо" на карнавале муглов и чокобо, смогут разблокировать костюм ассасина для Ноктиса.


На следующий день, 31 августа, в игре станет доступно бесплатное обновление - Assassin's Festival. Лесталлум преобразится для проведения праздника, на улицах появятся плакаты, а игрокам станут доступны новые занятия. На фестивале можно будет получить дополнительные тематические предметы, в том числе еще один костюм из Assassin's Creed.


Кроме того, у Ноктиса появятся новые возможности для исследования, а также некоторые из наиболее известных способностей ассасинов.

Источник
Ubisoft
Теги
игра UBISOFT Square Enix Assassin's Creed final fantasy

Комментарии

Из рубрики
В Electronic Arts не ставят крест на сериале Mass Effect
Представлена карта игрового мира Assassin's Creed: Origins
Need for Speed: Payback показали в 4K

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 169
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 101
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 83
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 28