Вселенные Assassin's Creed и Final Fantasy пересекутся

Компании Square Enix и Ubisoft представили на выставке Gamescom первые результаты своего сотрудничества. 30 августа игроки в Final Fantasy XV, получившие "Спящее яйцо" на карнавале муглов и чокобо, смогут разблокировать костюм ассасина для Ноктиса.





На следующий день, 31 августа, в игре станет доступно бесплатное обновление - Assassin's Festival. Лесталлум преобразится для проведения праздника, на улицах появятся плакаты, а игрокам станут доступны новые занятия. На фестивале можно будет получить дополнительные тематические предметы, в том числе еще один костюм из Assassin's Creed.





Кроме того, у Ноктиса появятся новые возможности для исследования, а также некоторые из наиболее известных способностей ассасинов.