Бета-версия клиента игры Destiny 2 для ПК доступна для загрузки

Компания Blizzard сообщила о доступности бета-версии клиента игры Destiny 2 для ПК. Клиент могут скачать фоновом режиме игроки с правом на ранний доступ.


Для этого потребуется запустить приложение Battle.net, войти в учетную запись, допущенную к бета-тестированию на ПК, а затем нажать «Установить», чтобы начать загрузку. Приблизительный размер — 16 ГБ.

Игроки, сделавшие предзаказ версии Destiny 2 для PC, смогут воспользоваться ранним доступом 28 августа с 20:00 по московскому времени. Геймеры, оформившие предзаказ напрямую через магазин Blizzard, имеют право на ранний доступ к бета-тестированию и сразу смогут начать игру в указанное время. Если заказ Destiny 2 сделан другим способом, то потребуется посетить сайт www.destinythegame.com/beta.

Открытое бета-тестирование начнется 29 августа в 20:00 по московскому времени. В этот период все игроки смогут сыграть в Destiny 2 на PC бесплатно.

Источник
Blizzard
Теги
игра пк BLIZZARD Destiny 2

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