Ubisoft показала новые скриншоты и видео Far Cry 5

Компания Ubisoft представила несколько новых скриншотов своего ожидаемого шутера Far Cry 5, действие которого развернется в США. Релиз проекта назначен на 27 февраля 2018 года для PC, PS4 и Xbox One. 

Кроме того, на выставке GamesCom 2017 был показан геймплейный ролик:

Действие игры с открытым миром происходит в Америке, в вымышленном округе Хоуп штата Монтана. Она будет доступна для прохождения как в одиночном, так и в совместном режиме для двух человек.

Главный герой начинает как помощник шерифа и, объединившись с местными жителями, должен попытаться расстроить планы секты религиозных фанатиков, так называемый Проект «Врата Эдема».

Также в игре появится возможность летать на самолетах и участвовать в воздушных боях. Также представлены узнаваемые американские транспортные средства, такие как маслкары, фургоны, квадроциклы и катера. Игроки смогут использовать самое разное оружие — от гранат и пистолетов до кувалд и бейсбольных бит. Игроки смогут выбирать себе помощников из наемников, а также обученных животных, например, медведей или пум.

Источник
Rocket Paper and Shotgun
Теги
игры Far Cry 5

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