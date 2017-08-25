«Лаборатория Касперского» выпустила мобильную VR-игру с охотой на вирусы

«Лаборатория Касперского» выпустила мобильную игру Kaspersky Virus Hunters VR. Это шутер в виртуальной реальности, созданный специально для очков Gear VR или Google Cardboard, посвящен борьбе с компьютерными вирусами.



По сюжету игры геймер находится внутри смартфона, который заражен зловредами. Они уничтожают все на своем пути, пытаются стереть все данные, съесть контакты, SMS и даже части самого устройства. Единственная возможность спасти смартфон — проникнуть в лабиринт микросхем и сразиться с вирусами. Враги могут прятаться в любом уголке телефона, а задача игрока — найти всех монстров и уничтожить их.

Игра Kaspersky Virus Hunters VR доступна бесплатной загрузки в магазинах приложений Google Play и Oculus.


Источник
Лаборатория Касперского
Теги
смартфон ANDROID игра безопасность Лаборатория Касперского виртуальная реальность шапочка из фольги

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