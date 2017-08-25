В сети появилось видео The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch
На YouTube-канале GameXplain было размещено видео, на котором показано, как будет выглядеть масштабная ролевая игра The Elder Scrolls V: Skyrim для игровой приставки Nintendo Switch при подключении к телевизору с помощью док-станции устройства.
Что касается визуальной составляющей в портативном режиме, то она отличается не сильно. Ролик ниже был показан на выставке GamesCom 2017.
Релиз проекта назначен на 23 октября 2017 года.
ИсточникYouTube