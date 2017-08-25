В сети появилось видео The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch

На YouTube-канале GameXplain было размещено видео, на котором показано, как будет выглядеть масштабная ролевая игра The Elder Scrolls V: Skyrim для игровой приставки Nintendo Switch при подключении к телевизору с помощью док-станции устройства. 

Что касается визуальной составляющей в портативном режиме, то она отличается не сильно. Ролик ниже был показан на выставке GamesCom 2017.

Релиз проекта назначен на 23 октября 2017 года.

Источник
YouTube
Теги
игры Nintendo Switch The Elder Scrolls V: Skyrim

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