В сети появилось видео The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch

На YouTube-канале GameXplain было размещено видео, на котором показано, как будет выглядеть масштабная ролевая игра The Elder Scrolls V: Skyrim для игровой приставки Nintendo Switch при подключении к телевизору с помощью док-станции устройства.

Что касается визуальной составляющей в портативном режиме, то она отличается не сильно. Ролик ниже был показан на выставке GamesCom 2017.

Релиз проекта назначен на 23 октября 2017 года.