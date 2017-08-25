Naughty Dog набирает сотрудников для работы над The Last of Us: Part II

Компания Naughty Dog сообщила, что находится в поисках сотрудников для работы над потенциальным суперхитом The Last of Us: Part II. Напомним, что еще в начале августа этого года авторы проекта говорили о том, что активная фаза разработки игры пока не наступила. Дело в том, что большая часть сотрудников работала над Uncharted: The Lost Legacy. Теперь же, когда ее создание завершено, разработчики могут приступить и ко второй части The Last of Us. 

Судя по размещенным вакансиям, старт разработки The Last of Us: Part II состоится в ближайшее время. Naughty Dog находится в поисках художников, аниматоров, специалистов по спецэффектам, программистов, дизайнеров интерфейса, людей, имеющих опыт в создании мультиплеера и так далее. 

Руководителем проекта The Last of Us: Part II выбран Нил Дракман (Neil Druckman).

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