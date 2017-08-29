В World of Tanks появились массовые бои 30 на 30

Компания Wargaming выпустила обновление популярного танкового онлайн-экшна World of Tanks. Апдейт под номером 9.20 приносит в игру массовые бои с битвами 30 на 30 и новую ветку китайских ПТ-САУ. Обновление также улучшило характеристики ряда советских, французских, американских и японских машин.





В режиме «Генеральное сражение» команды из 30 участников сражаются на новой карте «Небельбург» площадью вдвое больше стандартной — 2 км². В генеральных сражениях могут принимать участие только машины 10 уровня, а награда за победу включает в себя боны.

Вскоре после релиза обновления 9.20 в игре начнется второй бета-сезон «Ранговых боев». Механика режима останется прежней: игроки должны зарабатывать шевроны и подниматься в ранге. Изменятся условия получения шевронов: получить ранг станет сложнее, а борьба станет более захватывающей.

Обновление 9.20 также добавляет в World of Tanks ветку из девяти китайских ПТ-САУ, главные преимущества которых — боевая универсальность при большом радиусе обзора и хорошей маскировке. Повышаются характеристики многих японских, американских, французских и советских машин. Танки СССР значительно усиливаются, в том числе тяжелый танк 10 уровня ИС-7.