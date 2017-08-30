Онлайн файтинг Absolver получает оценки
В профильных СМИ начали появляться оценки игры Absolver, онлайнового файтинг-боевика с элементами RPG, над которым трудились бывшие сотрудники студии Ubisoft Paris. Игру хвалят за глубокую и необычную боевую систему, уникальный стиль и красивую графику, отмечают большие возможности по изменению персонажей и продвинутый мультиплеер.
К недостаткам отнесли однообразный мир, проблемы с камерой и отсутствие внятного обучения.
- Gaming Nexus- 95/100
- God is a Geek - 90/100
- Polygon - 85/100
- GameSpot - 80/100
- PCGamesN - 80/100
- IGN - 76/100
- Wccftech - 75/100
- Destructoid - 75/100
- MMORPG.com - 70/100
- TrustedReviews - 70/100
- Game Informer - 68/100
- PlayStation Universe - 55/100
ИсточникMetacritic