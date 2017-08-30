Онлайн файтинг Absolver получает оценки

В профильных СМИ начали появляться оценки игры Absolver, онлайнового файтинг-боевика с элементами RPG, над которым трудились бывшие сотрудники студии Ubisoft Paris. Игру хвалят за глубокую и необычную боевую систему, уникальный стиль и красивую графику, отмечают большие возможности по изменению персонажей и продвинутый мультиплеер.

К недостаткам отнесли однообразный мир, проблемы с камерой и отсутствие внятного обучения.

Gaming Nexus- 95/100

God is a Geek - 90/100

Polygon - 85/100

GameSpot - 80/100

PCGamesN - 80/100

IGN - 76/100

Wccftech - 75/100

Destructoid - 75/100

MMORPG.com - 70/100

TrustedReviews - 70/100

Game Informer - 68/100

PlayStation Universe - 55/100