Онлайн файтинг Absolver получает оценки

В профильных СМИ начали появляться оценки игры Absolver, онлайнового файтинг-боевика с элементами RPG, над которым трудились бывшие сотрудники студии Ubisoft Paris. Игру хвалят за глубокую и необычную боевую систему, уникальный стиль и красивую графику, отмечают большие возможности по изменению персонажей и продвинутый мультиплеер.

К недостаткам отнесли однообразный мир, проблемы с камерой и отсутствие внятного обучения. 

  • Gaming Nexus- 95/100
  • God is a Geek - 90/100
  • Polygon - 85/100
  • GameSpot - 80/100
  • PCGamesN - 80/100
  • IGN - 76/100
  • Wccftech - 75/100
  • Destructoid - 75/100
  • MMORPG.com - 70/100
  • TrustedReviews - 70/100
  • Game Informer - 68/100
  • PlayStation Universe - 55/100
Источник
Metacritic
Теги
игры Absolver

Комментарии

Из рубрикиИгры
4A Games обещает потрясающую картинку в Metro Exodus для Xbox One X
Названа дата релиза приквела Until Dawn под названием The Inpatient
Gearbox вряд ли создаст Half-Life 2: Episode 3

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 179
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 108
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 89
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 29