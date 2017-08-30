Gearbox вряд ли создаст Half-Life 2: Episode 3

Команда Gearbox Software вряд ли вернется к работе над серией Half-Life, считает ее глава Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford). Напомним, что в ппошлом студия работала над дополнениями Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift и портировала первую часть шутера на PlayStation 2.

Журналисты из IGN поинтересовались у Питчфорда, хотела бы Gearbox создать Half-Life 2: Episode 3. На что он ответил:

"Я ничего не знаю о третьем эпизоде, поэтому не представляю, что мы могли и должны были бы сделать. Вселенная Half-Life удивительная, я бы с удовольствием провел в ней больше времени, но я сомневаюсь, что в этом есть какой-то смысл. Мне кажется, мы сделали все, что хотели. Я говорю об Opposing Force, Blue Shift и версии Half-Life для PlayStation 2". 

Источник
IGN
Теги
игры Half-Life 3

Комментарии

Из рубрикиИгры
4A Games обещает потрясающую картинку в Metro Exodus для Xbox One X
Онлайн файтинг Absolver получает оценки
Названа дата релиза приквела Until Dawn под названием The Inpatient

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 179
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 108
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 89
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 29