Gearbox вряд ли создаст Half-Life 2: Episode 3

Команда Gearbox Software вряд ли вернется к работе над серией Half-Life, считает ее глава Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford). Напомним, что в ппошлом студия работала над дополнениями Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift и портировала первую часть шутера на PlayStation 2.

Журналисты из IGN поинтересовались у Питчфорда, хотела бы Gearbox создать Half-Life 2: Episode 3. На что он ответил:

"Я ничего не знаю о третьем эпизоде, поэтому не представляю, что мы могли и должны были бы сделать. Вселенная Half-Life удивительная, я бы с удовольствием провел в ней больше времени, но я сомневаюсь, что в этом есть какой-то смысл. Мне кажется, мы сделали все, что хотели. Я говорю об Opposing Force, Blue Shift и версии Half-Life для PlayStation 2".