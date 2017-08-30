4A Games обещает потрясающую картинку в Metro Exodus для Xbox One X

Украинская студия 4A Games сообщиает, что на Xbox One X графика в Metro Exodus будет просто потрясающей: "Мощность Xobx One X позволит игре Metro Exodus выглядеть сногсшибательно. Видео с E3 2017, запущенное на этой приставке, было собрано из реальных геймплейных фрагментов. Все это игроки увидят в финальной версии. Да, мы убрали интерфейс, QTE, кое-что подправили и записали под соответствующую музыку, чтобы это выглядело стильно и органично. Но игра действительно так и выглядит".

Релиз Metro Exodus запланирован на 2018 год для PC, PS4, Xbox One.