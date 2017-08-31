Объявлена дата релиза дополнения «Во имя царя» для Battlefield 1

Компания Electronic Arts и студия DICE сообщили дату выпуска дополнения «Во имя царя» для игры Battlefield 1. Начиная с 5 сентября обладатели Battlefield 1 «Революция» и Battlefield 1 Premium Pass получат двухнедельный ранний доступ. С 19 сентября дополнение станет доступно для приобретения всем игрокам.





Как обещают разработчики, дополнение «Во имя царя» станет самым крупным в истории Battlefield. Оно включает в себя шесть новых карт, посвященных России, новое оружие и транспорт, две новых операции, новый режим «Снабжение» и многое другое.

Помимо обновления дополнения «Во имя царя», в игру добавится поддержка HDR10, и пользователи HDR-мониторов получат расширенный диапазон контрастности и цветовой панели.