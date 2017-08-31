Obsidian отказалась от создания игры по "Игре Престолов" в 2005 году

Фергюс Уркхарт (Feargus Urquhart) из Obisidian Entertainment заявил, что в 2005 году издательство Electronic Arts предложило его студии создать игру по мотивам романов "Песнь Льда и Пламени", по которой впоследствии был снят сериал "Игра Престолов". Однако в Obsidian от предложения отказались, хотя сам Уркхарт был знаком с серией и читал книги. 

Разработчики посчитали, что по такой вселенной сложно сделать увлекательную RPG: "Кроме странных событий за стеной, драконов и зачатков магии, в этом мире не было воров, чародеев, варваров, кобольдов, орков, гоблинов. Одни лишь люди с мечами и чуть-чуть мистики". 

Таким образом, в Obsidian решили, что игрок сможет сыграть лишь за солдата, а видов противников будет недостаточно для полноценной игры. Кроме того, все ключевые персонажи четко обозначены, сложно было бы вписать в повествование кого-то важного со стороны. 

Впрочем, у Obisidian была возможность рассказать о прошлом Вестероса или выпустить ответвление. Однако этого не произошло. Более того, Уркарт сказал, что вселенная подходит лучше для жанра стратегии, а не для RPG.

Источник
Eurogamer
Теги
игры Игра престолов

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