Obsidian отказалась от создания игры по "Игре Престолов" в 2005 году

Фергюс Уркхарт (Feargus Urquhart) из Obisidian Entertainment заявил, что в 2005 году издательство Electronic Arts предложило его студии создать игру по мотивам романов "Песнь Льда и Пламени", по которой впоследствии был снят сериал "Игра Престолов". Однако в Obsidian от предложения отказались, хотя сам Уркхарт был знаком с серией и читал книги.

Разработчики посчитали, что по такой вселенной сложно сделать увлекательную RPG: "Кроме странных событий за стеной, драконов и зачатков магии, в этом мире не было воров, чародеев, варваров, кобольдов, орков, гоблинов. Одни лишь люди с мечами и чуть-чуть мистики".

Таким образом, в Obsidian решили, что игрок сможет сыграть лишь за солдата, а видов противников будет недостаточно для полноценной игры. Кроме того, все ключевые персонажи четко обозначены, сложно было бы вписать в повествование кого-то важного со стороны.

Впрочем, у Obisidian была возможность рассказать о прошлом Вестероса или выпустить ответвление. Однако этого не произошло. Более того, Уркарт сказал, что вселенная подходит лучше для жанра стратегии, а не для RPG.