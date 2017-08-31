Названы бесплатные игры для подписчиков PS Plus в сентябре 2017 года
Компания Sony назвала игры, которые подписчики сервиса PS Plus получат совершенно бесплатно в сентябре 2017 года.
Так, обладатели PS4 смогут сыграть в:
- inFamous: Second Son – увлектаельный боевик в открытом мире с главным героем, обладателем суперспособностей;
- Child of Light – красивая RPG слева-направо от Ubisoft Montreal;
- Hatoful Boyfriend – визуальный роман из Японии про разумных голубей;
- We are Doomed – аркадный шутер;
- RIGS - игра для PS VR;
- That's You - набор из мини-игр.
Для PS3 выходят:
- Truck Racer – гонки на грузовиках;
- Handball 16 –симулятор гандбола.
Для PS Vita:
- Hatoful Boyfriend;
- We are Doomed.
ИсточникBlog Ru PlayStation