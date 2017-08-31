Названы бесплатные игры для подписчиков PS Plus в сентябре 2017 года

Компания Sony назвала игры, которые подписчики сервиса PS Plus получат совершенно бесплатно в сентябре 2017 года.

Так, обладатели PS4 смогут сыграть в:

inFamous: Second Son – увлектаельный боевик в открытом мире с главным героем, обладателем суперспособностей;

Child of Light – красивая RPG слева-направо от Ubisoft Montreal;

Hatoful Boyfriend – визуальный роман из Японии про разумных голубей;

We are Doomed – аркадный шутер;

RIGS - игра для PS VR;

That's You - набор из мини-игр.

Для PS3 выходят:

Truck Racer – гонки на грузовиках;

Handball 16 –симулятор гандбола.

Для PS Vita:

Hatoful Boyfriend;

We are Doomed.