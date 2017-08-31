Названы бесплатные игры для подписчиков PS Plus в сентябре 2017 года

Компания Sony назвала игры, которые подписчики сервиса PS Plus получат совершенно бесплатно в сентябре 2017 года.

Так, обладатели PS4 смогут сыграть в:

  • inFamous: Second Son – увлектаельный боевик в открытом мире с главным героем, обладателем суперспособностей;
  • Child of Light – красивая RPG слева-направо от Ubisoft Montreal;
  • Hatoful Boyfriend – визуальный роман из Японии про разумных голубей;
  • We are Doomed – аркадный шутер;
  • RIGS - игра для PS VR;
  • That's You - набор из мини-игр.

Для PS3 выходят:

  • Truck Racer – гонки на грузовиках;
  • Handball 16 –симулятор гандбола. 

Для PS Vita:

  • Hatoful Boyfriend;
  • We are Doomed.
Источник
Blog Ru PlayStation
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