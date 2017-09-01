Lenovo представила джедайский комплект дополненной реальности Star Wars: Jedi challenges

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Lenovo представила комплект дополненной реальности для фанатов Звездных Войн. Он называется Star Wars: Jedi challenges.

В комплект вошли гарнитура дополненной реальности Lenovo Mirage, контроллер Lightsaber (световой меч) и маячок для отслеживания движений Tracking Beacon.







Гарнитура не является автономным устройством и для работы потребуется вставить смартфон в отсек, а на смартфон установить специальное приложение. Поддерживаются iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy S7, Google Pixel XL, Google Pixel, Moto Z. В дальнейшем список смартфонов планируется расширить.





Маячок устанавливается на полу и работает как стабильная база для сенсоров гарнитуры при отслеживании движений во время игр. Питание производится от двух батареек AA. Габариты составляют 94,1 x 76,7 мм. Для трекинга используются две камеры на гарнитуре. Предусмотрен аккумулятор на 2200 мАч. Lenovo Mirage весит 470 граммов, а размеры составляют 209,2 x 83,4 x 154,8 мм.





Контроллер Lightsaber получил кнопки включения, Blade (лезвие) и Force (сила), аккумулятор 550 мАч, имеет размеры 315,5 x 47,2 мм и весит 275 граммов. Его можно использовать, в том числе, и для управления интерфейсом.





Продажи Star Wars: Jedi challenges начнутся в ноябре на некоторых рынках. В США комплект можно заказать за 199,99 доллара.





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