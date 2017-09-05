Вышло обновления Operation Blood Orchid для Tom Clancy’s Rainbow Six Осада

Компания Ubisoft сообщила о выходе обновления Operation Blood Orchid для игры «Tom Clancy’s Rainbow Six Осада» (Tom clancy’s Rainbow Six Siege). Обновление доступно с сегодняшнего дня, 5 сентября 2017 года, для игровых приставок Xbox One, Playstation 4, а также ПК (Windows).


Карта «Луна-парк» доступна всем игрокам бесплатно. С 5 сентября обладатели Season Pass могут опробовать трех новых оперативников и использовать особые раскраски для оружия этих персонажей. Остальные игроки смогут разблокировать новый контент с 12 сентября за очки славы или кредиты R6.


В рамках операции Blood Orchid игрокам предстоит выполнить спецоперацию в заброшенном парке аттракционов. Операцию в луна-парке по устранению запустившей производство наркотиков группировки возглавят два оперативника из «Летающих Тигров» — Сю Мей Линь и Лю Цзэ Лун. Кроме того, игрокам доступна тридцатилетняя Эла Босак, новый оперативник из польского СП GROM.

Как отмечают разработчики, это самое крупное обновление с момента выхода игры. Оно принесло множество изменений: улучшена система освещения, выполнена очистка данных, оптимизирована стабильность работы, уменьшено время загрузки и снижена нагрузка на память.

Источник
Tom Clancy’s Rainbow Six
Теги
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