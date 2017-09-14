EA выпустила демоверсию FIFA 18

Компания Electronic Arts объявила о выходе демоверсии футбольного симулятора FIFA 18 для для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также PC.





В демоверсии можно выбрать любой из 12 представленных клубов, включая «Манчестер Юнайтед», «Реал» (Мадрид), «Бавария» (Мюнхен), «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», и опробовать новые особенности игрового процесса FIFA 18 в режиме Быстрый Матч (Kick Off).

Например, система анимации Real Player Motion обеспечивает повышенную точность движений каждого игрока на поле, у звезд виртуального футбола появятся яркие отличительные особенности их реальных прототипов, а также появилась возможность воспроизвести аутентичный игровой стиль любимой команды пользователя.

Кроме того, в FIFA 18 можно сыграть на таких знаменитых стадионах, как «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид), «Стабхаб Сентер» (Лос-Анджелес), «Бомбонера» (Буэнос-Айрес) и Международный стадион имени Короля Фахда (Саудовская Аравия). Также появится продолжение популярного режима «ИСТОРИЯ»: Возвращение Хантера.

Релиз FIFA 18 состоится 29 сентября 2017 года.