Bethesda подтвердила дату выхода Skyrim для Nintendo Switch

Компания Bethesda Softworks раскрыла подробности о запуске своих игр для гибридной приставки Nintendo Switch, которую можно использовать как в домашних условиях, так и на ходу.





В частности, была объявлена дата релиза The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch. Компания намекнула на ее выход еще во время изначального анонса Switch в прошлом октябре. Теперь заявлено, что игра стает доступна 17 ноября 2017 года.





The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch включает новые возможности — управление движением во время битв и взламывания замков, снаряжение и одежда из The Legend of Zelda, а также поддержка фигурок amiibo, они продаются отдельно.

Также Bethesda подтвердила версии для Switch игр Doom и Wolfenstein II: The New Colossus. Легендарный Doom должен появиться перед новогодними праздниками, а Wolfenstein II ожидается в начале 2018 года.