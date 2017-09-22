Хоррор Outlast временно стал бесплатным

Известный онлайн-магазин Humble Bundle запустил акцию для поклонников Outlast. Один из самых высокоцененных хорроров на ПК можно получить бесплатно в версии Deluxe Edition, которая вне акции стоит в Humble Store $28,98.





В издание входит сама игра и дополнение Outlast: Whistleblower. Игру можно скачать непосредственно из Humble Store или получить специальный ключ для платформы Steam. Ключ должен быть активирован до 7 октября. Сама акция продлится до вечера 23 сентября 2017 года.

Outlast признана как одна из самых страшных хорроров. На Metacritic она получила рейте 80%.